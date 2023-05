Riforme: Meloni cerca dialogo con opposizioni, si apre confronto sul premierato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giornata di confronto “proficua” e “molto interessante” nel corso della quale il governo si è confrontato con le opposizioni nel tentativo di arrivare a “una condivisione il più ampia possibile” sulle riforme necessarie a rendere la democrazia italiana “più matura ed efficiente”. Il risultato? Una "minore opposizione" sull’ipotesi dell’elezione diretta del presidente del Consiglio e, invece, “una chiusura abbastanza trasversale, più netta, sui sistemi di modello presidenziale e semipresidenziale”. Questo, nelle parole del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, l’esito dei colloqui che la compagine di governo, presieduta dal premier, ha tenuto oggi alla Camera con le delegazioni di tutte le forze di opposizione proprio sul tema delle riforme istituzionali. “Non abbiamo proposto una soluzione preconfezionata, non ci siamo presentati con una nostra proposta – ha spiegato Meloni nel corso della conferenza stampa finale –, perché ritenevamo fosse importante dialogare con le altre forze politiche, che voglio ringraziare perché il dialogo è stato molto aperto, franco, ma anche collaborativo”. Massima disponibilità al dialogo dunque, “ma non a costo di venire meno agli impegni assunti con i cittadini”, ha ribadito il presidente del Consiglio, ricordando come i due “obiettivi irrinunciabili” delle riforme che il governo vuole presentare siano “la stabilità dei governi e delle legislature, e il rispetto del voto dei cittadini alle urne”. Quello a cui il governo mira, “fermo restando l’impegno che ci siamo presi coi cittadini a rimettere il più possibile la sovranità nelle loro mani, è garantire una democrazia più matura, che non abbia i problemi di instabilità che abbiamo visto e che non ha eguali nelle altre grandi democrazie occidentali”. “Tutti quanti si rendono conto che l’instabilità della politica italiana ha prodotto danni molto importanti alla nazione”, ha proseguito Meloni, “perché nei primi 20 anni del nuovo millennio, mentre l’Italia cresceva di quattro punti percentuali di Pil, Germania e Francia crescevano di 20 punti”. “Probabilmente – ha sottolineato – c’è qualcosa che non funziona nel sistema, ed è l’instabilità, perché a un orizzonte corto corrisponde una politica di respiro corto”. (segue) (Rin)