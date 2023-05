Riforme: Meloni cerca dialogo con opposizioni, si apre confronto sul premierato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Terzo polo, dal canto suo, ha proposto l’indicazione del presidente del Consiglio, sul modello cosiddetto del sindaco d’Italia, ed il superamento del bicameralismo perfetto. "Siamo disponibili a collaborare per l'ovvia ragione che anche noi abbiamo provato a fare un percorso di riforme - ha spiegato il segretario di Azione, Carlo Calenda, al termine del colloquio con gli esponenti del governo -. Condividiamo l'esigenza di avere una maggiore stabilità dei governi, di avere una maggiore efficienza dell'apparato complessivo della Stato". Dall’ex ministro dello Sviluppo economico è arrivato, inoltre, un altolà: "Abbiamo cercato di definire il perimetro entro il quale una collaborazione è possibile: per noi - ha precisato - c’è una linea rossa assoluta, che è la figura di garanzia, unità nazionale, del presidente della Repubblica. Politicizzarla sarebbe un errore molto grave. Noi non faremo alcun Aventino - ha continuato Calenda -, sarebbe illogico e incoerente farlo. Credo che sia importante che le opposizioni abbiano un loro dialogo, ci sentiremo per condividere le idee. Ho sentito Conte su una commissione specializzata, noi non ci impicchiamo al metodo e ne discuteremo". "Abbiamo detto alla presidente Meloni che condividiamo in pieno il suo obiettivo di dare più stabilità al sistema politico italiano. L'unico punto sul quale siamo molto scettici è il presidenzialismo. Per noi, la figura del presidente della Repubblica è molto importante. Per il resto, siamo aperti al confronto", ha osservato, per conto del gruppo per le Autonomie e componente Minoranze linguistiche, la senatrice Julia Unterberger. "L'ipotesi che viene denominata sindaco d'Italia è una follia, se non una sciocchezza, nei modi in cui viene raccontata", ha attaccato il deputato di Più Europa, Riccardo Magi, che ha proseguito: "Per Meloni, la stabilità equivale alla elezione diretta di qualcuno, presidente della Repubblica o presidente del Consiglio. Per noi, la stabilità si potrebbe ottenere guardando a quattro articoli della Costituzione tedesca, che danno prerogative e strumenti maggiori al presidente del Consiglio". "Abbiamo comunicato alla presidente Meloni l'indisponibilità a sostenere riforme in chiave presidenzialista o di elezione diretta. La figura del presidente della Repubblica va tutelata: vogliamo che questa figura di garanzia sia tutelata e ci batteremo per questo", le parole pronunciate infine dal deputato di Alleanza Vedi e Sinistra, Angelo Bonelli. (Rin)