Usa-Messico: Biden sente omologo, focus su gestione dei flussi migratori

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo messicano, Andres Manuel Lopez Obrador. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso il futuro della partnership bilaterale, dedicando particolare attenzione alla gestione dei flussi migratori nella regione. A questo proposito, i due leader hanno discusso nuove misure per rafforzare il coordinamento tra le rispettive agenzie per il controllo delle frontiere, in vista della scadenza delle norme relative al Titolo 42 per la gestione dei migranti al confine Usa-Messico. Entrambi hanno ribadito la necessità di gestire gli arrivi in maniera umana, combattendo al contempo i flussi migratori irregolari in tutta l’America centrale. (Was)