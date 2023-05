Usa: Florida, DeSantis si prepara a nuovi trasferimenti di migranti verso Stati e città democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, si sta preparando ad avviare una nuova fase del programma statale per la riallocazione dei migranti, i quali saranno inviati in città controllate dai democratici come forma di protesta contro le politiche dell’amministrazione Biden in materia di immigrazione. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che l’ufficio di DeSantis ha già selezionato “una serie di aziende” per trasferire migranti nelle prossime settimane, senza specificare peró le modalità con cui avverranno gli spostamenti. Si tratta di una misura analoga a quelle adottate in precedenza da alcuni esponenti del Partiti repubblicano, tra cui Greg Abbott, governatore del Texas, il quale ha organizzato lo scorso anno diversi trasferimenti di migranti via autobus in diverse città democratiche. Lo stesso DeSantis, lo scorso settembre, ha organizzato due voli charter per trasferire circa 50 migranti da San Antonio all’isola di Martha’s Vineyard, in Massachusetts. (Was)