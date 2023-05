Messico: ad aprile inflazione cala dello 0,2 per. cento su mese, +6,25 per cento su anno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto trimestrale "Ottobre-dicembre 2022", pubblicato a inizio marzo, Banxico stimava che l'inflazione potrà rientrare nell'obiettivo del 3 per cento fissato dalle autorità monetarie non prima del IV trimestre del 2024. Una previsione che sposta in avanti di tre mesi quella fatta nel precedente rapporto, riflesso del timore che - nonostante la corsa dei prezzi abbia mostrato segni di moderazione - l'inflazione base "non ha mostrato una dinamica favorevole e conserva una maggiore persistenza rispetto a quella attesa". Nei primi giorni di febbraio, l'inflazione è leggermente diminuita, attestandosi al 7,76 per cento su anno. Il paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano volatilità stagionali ha registrato nelle prime due settimane di febbraio un incremento dello 8,38 per cento su anno. Il restante gruppo - prodotti alimentari, energetici e tariffe autorizzate dal governo - è aumentato del 5,93 per cento su anno. (segue) (Mec)