Uruguay: investimento di 5 milioni di dollari in nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici Mittente

- L'Amministrazione nazionale delle centrali e delle trasmissioni elettriche dell'Uruguay (Ute) investirà circa 5,5 milioni di dollari per nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici in tutto il paese. Si tratta di 124 punti di ricarica, di cui 100 saranno a ricarica rapida. Lo ha detto la presidente dell'Ute, Silvia Emaldi, secondo cui l'obiettivo è quello di otteenere entro il 2023 un punto di ricarica ogni 50 chilometri. Emaldi ha spiegato che la rete di ricarica dei veicoli elettrici ha 176 punti su tutto il territorio uruguaiano, installati in 95 stazioni di servizio dell' impresa Ancap e in 65 località, attraverso convenzioni con i 19 comuni del Paese. (segue) (Abu)