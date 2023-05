Brasile: governo approva misura antidumping su importazione di gelatina da Messico e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha approvato l'applicazione di una misura antidumping all'importazione di capsule di gelatina dal Messico e dagli Stati Uniti. Le capsule vengono utilizzate per facilitare l'ingestione di medicinali e integratori. Secondo la disposizione del Comitato esecutivo di gestione (Gecex) della Camera del commercio estero (Camex) per l'ingresso del prodotto del paese dai due Paesi nordamericani sarà necessario pagare una tariffa tra i 12 centesimi e i 2,13 dollari per mille unità. Il dazio extra sarà applicato per un periodo massimo di cinque anni. Per la Camex la sovrattassa è necessaria per evitare danni all'industria brasiliana, poiché, dopo un'indagine del governo brasiliano, è stata verificata l'esistenza di pratica commerciale sleale (dumping). (Brb)