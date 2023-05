Brasile: governo approva tassa importazione su sostanze proteiche da Paesi Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha approvato l'applicazione di una tariffa di importazione sulle proteine e sulle sostanze proteiche provenienti da paesi del Mercato unico del Sud (Mercosur). La categoria comprende diversi prodotti, come le proteine della soia utilizzate negli integratori usati dagli atleti. Secondo la disposizione del Comitato esecutivo di gestione (Gecex) della Camera del commercio estero (Camex) per l'ingresso dei prodotti dai Paesi sudamericani sarà necessario pagare una tariffa dell'11,2 per cento. Secondo il governo, l'aliquota zero della tassa di importazione su questi prodotti ha causato perdite all'industria nazionale. "La misura consentirà al settore produttivo di competere in una maggiore parità di condizioni di prezzo e di continuare ad investire nell'aumento della capacità produttiva e nella generazione di posti di lavoro e reddito nel Paese", afferma in una nota. (Brb)