Brasile: Lula, spero che consigliere Amorim torni da Ucraina con soluzione per la guerra

- Il Brasile spera che il consigliere speciale per la politica estera della presidenza della Repubblica, Celso Amorim, torni dalla missione ufficiale in Ucraina con "inizio di soluzioni" per il conflitto in corso con la Russia. Lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, in un passaggio della conferenza stampa concessa al termine dell'incontro bilaterale con il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, in visita a Brasilia. "Oggi martedì Amorim è arrivato in Ucraina. Era già andato in Russia. Spero che Celso mi porti se non la soluzione, almeno suggerimenti di soluzioni in modo che possiamo iniziare a parlare di pace. Sappiamo cosa vuole Putin, lui ora sapremo cosa vuole Zelensky, avremo gli strumenti per parlare con altri paesi e costruire, chissà, la possibilità di fermare questa guerra", ha detto. (segue) (Brb)