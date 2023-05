Brasile: Lula, spero che consigliere Amorim torni da Ucraina con soluzione per la guerra (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Casa Bianca il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha affermato che il presidente brasiliano sta "ripetendo a pappagallo la propaganda di Russia e Cina" in merito al conflitto. Le affermazioni di Lula, ha aggiunto, sono "fuorvianti, e non rappresentano assolutamente la realtà dei fatti". Da Bruxelles il portavoce del servizio diplomatico dell'Unione europea, Peter Stano, ha ribadito che la Russia è "l'unica responsabile" dell'escalation della violenza nell'Europa orientale. "La Russia ha portato avanti provocazioni e aggressioni illegittime contro l'Ucraina. Non ci sono dubbi su chi è l'aggressore e chi è la vittima", ha detto. (segue) (Brb)