Usa: Biden su tetto al debito, staff continueranno a lavorare fino al nuovo incontro di venerdì

- Il default non rappresenta una opzione per gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando alla Casa Bianca dopo la riunione organizzata martedì 9 maggio con il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, e gli altri capigruppo alle due camere del Congresso, per discutere un compromesso teso ad innalzare il tetto al debito federale. “Le dichiarazioni del leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, il quale ha detto chiaramente che il Paese non andrà incontro al default, sono assolutamente corrette, e le apprezzo”, ha detto, aggiungendo che gli staff dei partecipanti alla riunione continueranno a lavorare in questi giorni, in attesa del prossimo incontro tra i leader che si terrà venerdì 12 maggio. “Gli Stati Uniti hanno sempre pagato i propri debiti, e continueranno a farlo: il default porterebbe il Paese in recessione e farebbe perdere il lavoro a milioni di cittadini, e non rappresenta una opzione”, ha concluso. (Was)