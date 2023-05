Roma: Fd'I Campidoglio, su Ztl Fascia verde il Pd lasci stare la Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito sulla Ztl fascia verde sta prendendo una piega totalmente sbagliata con i consiglieri del Pd di Roma Capitale che stanno cercando di scaricare il problema sulla Regione Lazio. Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Fratelli d'Italia di Roma Capitale. "Il doveroso dialogo istituzionale si attiva non a mezzo comunicati stampa - aggiungono - ma nelle sedi deputate. Come abbiamo spiegato nella conferenza stampa di oggi, Fratelli d'Italia in Campidoglio ricorda al PD che spetta a Roma Capitale formulare le azioni necessarie a rispondere alle prescrizioni del piano delle qualità dell'aria, presentando un piano comunale che risponda a quelle indicazioni. L'estensione del perimetro della fascia verde è stata una mera scelta politica della giunta Gualtieri, poiché il piano della qualità dell'aria non prevede l'aumento o il raddoppio della Ztl Fascia verde. Invitiamo, pertanto, la maggioranza di centrosinistra in Assemblea Capitolina a discutere con la propria giunta comunale anziché arrampicarsi sugli specchi tentando in maniera maldestra di gettare la palla in tribuna, scansando da sé le proprie responsabilità politiche e cercando improvvidamente e in modo illegittimo di scaricarle sul governo della Regione Lazio insediatosi peraltro da soli due mesi", concludono.(Com)