Usa: causa civile contro Trump per molestie sessuali, la giuria ha raggiunto un verdetto

- Una giuria a Manhattan ha raggiunto un verdetto nel quadro della causa avviata nei confronti di Donald Trump da parte di E. Jean Carroll, giornalista e autrice statunitense che per oltre 25 anni ha scritto per la rivista “Elle”. I giurati, sei uomini e tre donne, hanno deliberato solamente per due ore e mezza, e il verdetto dovrebbe essere annunciato a momenti. La giornalista ha accusato l’ex presidente degli Stati Uniti di averla molestata sessualmente negli anni Novanta, avviando una ulteriore causa legale nel 2022 per diffamazione, dopo che Trump ha pubblicamente affermato che la donna “non è il mio tipo”. L’ex presidente ha negato tutte le accuse e non ha testimoniato durante il processo, affermando a più riprese che la donna lo avrebbe accusato per pubblicizzare la vendita del suo ultimo libro. (Was)