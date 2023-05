Usa: tetto al debito federale, presidente Camera smentisce la possibilità di un rialzo temporaneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, ha smentito la possibilità di approvare un rialzo temporaneo del debito federale, per evitare un default questa estate e consentire un avanzamento dei negoziati con i democratici per raggiungere una soluzione definitiva. Parlando con i giornalisti al Congresso, poche ore prima di un colloquio con il presidente Joe Biden alla Casa Bianca, McCarthy ha affermato che “non credo che dovremmo votare una simile proposta”. Democratici e repubblicani, ha aggiunto, devono negoziare un compromesso accettabile e definitivo, che contempli un rialzo del tetto al debito federale e un taglio importante alla spesa pubblica. Questa visione, ha aggiunto, sarebbe condivisa anche dalla Casa Bianca, che tuttavia ha affermato a più riprese di non essere intenzionata a negoziare e che il Congresso dovrebbe approvare un rialzo senza porre condizioni. Lo stallo sul debito federale dura ormai da mesi, ma ha acquisito particolare urgenza la settimana scorsa, quando la segretaria al Tesoro, Janet Yellen, ha affermato che il Paese potrebbe registrare un default già dal primo giugno in mancanza di un accordo. Le affermazioni dell’ex governatrice della Federal Reserve hanno spinto le parti coinvolte nel dibattito ad organizzare per questo pomeriggio, alle 16 locali, un incontro alla Casa Bianca tra Biden, McCarthy e i capigruppo democratici e repubblicani al Congresso: Hakeem Jeffries, Mitch McConnell e Chuck Schumer. (Was)