Imprese: Terna, Cda nomina Giuseppina Di Foggia nuovo amministratore delegato

- Si è riunito oggi, sotto la presidenza di Igor De Biasio, il nuovo Consiglio di amministrazione di Terna S.p.A. eletto dall'odierna Assemblea. Il Consiglio ha nominato all'unanimità amministratore delegato e direttore generale della Società Giuseppina Di Foggia. Il Consiglio ha approvato l'assetto dei poteri, attribuendo al presidente Igor De Biasio il compito istituzionale di rappresentare la Società, guidare e dirigere i lavori del Consiglio, in coordinamento con l'amministratore delegato. Lo comunica una nota. All'Ad sono stati conferiti, in linea con l'assetto precedente, tutti i poteri per l'amministrazione della società, a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo Statuto o mantenuti dal Consiglio nell'ambito delle proprie competenze. Sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori, il Consiglio di amministrazione ha accertato in capo a tutti i Consiglieri la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa per il “gestore del sistema di trasmissione” dell'energia elettrica, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla normativa e dallo Statuto vigenti. (segue) (Com)