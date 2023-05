Sudan: Forze di supporto rapido denunciano attacco aereo a palazzo presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate sudanesi (Saf) hanno sferrato un attacco aereo che ha causato pesanti danni al palazzo presidenziale. Lo riferiscono le Forze di supporto rapido (Rsf) accusando la Saf di aver colpito anche residenze private causando vittime anche tra i civili. Le parti, rispondendo all'iniziativa di Arabia Saudita e Stato Uniti, hanno inviato delegazioni a Ryad per avviare un negoziato per un cessate il fuoco, che ancora non ha fatto segnare nessun progresso. Peraltro, nello stato del Nilo bianco, si sono registrati nuovi scontri tra le tribù Hawsa e Nuba, con la morte di 16 persone. Scontri si registrano anche nella regione del Nilo bianco tra le tribù Hawsa e Nuba, con la morte di 16 persone.(Res)