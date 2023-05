Francia-Germania: Macron riceve ministra Baerbock, tracciare prospettive comuni in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del colloquio avvenuto oggi a Parigi., il presidente francese Emmanuel Macron e la ministro degli Esteri Annalena Baerbock si sono trovati d'accordo sulla "necessità di tracciare prospettive comuni per i quindici prossimi anni al servizio dell'Unione europea". Lo ha reso noto l'Eliseo, spiegando che il colloquio ha in seguito riguardato "il futuro dell'Unione europea. Il presidente francese e la ministra hanno poi evocato "diversi temi di interesse comune " come l'energia e i coordinamento europeo nei confronti dell'Indopacifico e dell'Africa.(Frp)