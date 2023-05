Riforme: Schlein, non si può affrontare discussione a compartimenti stagni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi, questa discussione non è una priorità del Paese. Le priorità sono quelle del lavoro, della situazione della sanità pubblica, dell’attuazione del Pnrr, del clima, dei giovani, della casa. Non crediamo che si possa affrontare una discussione così rilevante a compartimenti stagni. Abbiamo posto con forza questo tema all’esecutivo". Lo ha affermato la deputata e segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, al termine dell’incontro, alla Camera, della delegazione del Pd con la delegazione del governo, guidata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulle riforme istituzionali. (Rin)