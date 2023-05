Cile: Boric promulga legge per intensificare la lotta contro il traffico di stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha promulgato una legge pensata per aumentare le capacità di contrasto al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata. "In tema di sicurezza pubblica il nostro obiettivo fondamentale è quello di diminuire il numero di reati violenti. Lavoreremo per contenere l'aumento di omicidi che da diversi anni si sta registrando nel nostro Paese", ha detto Boric in una conferenza stampa, accompagnato dalla ministra dell'Interno, Carolina Toha. "Il nostro obiettivo è quello di colpire con molta forza, ed è bene che lo sappia, la criminalità organizzata e recuperare ciascuno dei quartieri della nostra patria che è stato preso dai narcotrafficanti", ha aggiunto. La legge, tra le altre cose, tipifica il reato di somministrare la droga a terzi senza consenso, con pene che possono arrivare fino ai cinque anni di reclusione, con aggravanti se c'è stato uso di violenza o intimidazione. (segue) (Abu)