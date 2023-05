Bulgaria: fonti stampa, commissaria europea Gabriel candidata da Gerb come premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria europea per l'Innovazione Mariya Gabriel dovrebbe essere nominata come candidata all'incarico di premier per il partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), secondo diversi media locali, che citano fonti nella formazione di centrodestra, ripresi dal portale "Politico.eu". Il Gerb è arrivato primo alle elezioni bulgare del mese scorso, ma ha ottenuto solo circa il 25 per cento dei voti, un risultato che rende impossibile la costituzione di un governo in autonomia e rendendo necessaria la formazione di una coalizione. (Beb)