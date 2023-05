Riforme: Schlein, istituzione presidente della Repubblica non si tocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se l'obiettivo è di rafforzare l'efficienza delle istituzioni, la stabilità ed anche la rappresentanza, non ci sottraiamo al confronto. Esamineremo le proposte nel merito, senza pregiudizi, non vogliamo e non ci prestiamo all'indebolimento dei pesi e dei contrappesi previsti dalla Costituzione, così come per noi non si tocca l'istituzione presidente della Repubblica, nel suo ruolo di garante della Costituzione, super partes e rappresentante dell'unità nazionale. Non siamo per ridimensionare in alcun modo il ruolo del presidente della Repubblica, verso un modello di uomo o donna, solo o sola, forte al comando". Lo ha affermato la deputata e segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, al termine dell’incontro, alla Camera, della delegazione del Pd con la delegazione del governo, guidata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulle riforme istituzionali. (Rin)