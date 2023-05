Repubblica Ceca-Italia: Meloni domani a Praga, in agenda colloqui su migranti e Patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti, Patto di stabilità e crescita ed energia: saranno questi, a quanto si apprende, i temi centrali dell'incontro fra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro ceco Petr Fiala che si terrà domani a Praga. Meloni effettua la sua prima visita da capo del governo nella capitale ceca dove ha in previsione come primo appuntamento proprio il colloquio con Fiala, cui seguiranno delle dichiarazioni alla stampa, e successivamente l'incontro con il presidente Petr Pavel, dove si parlerà, invece, di temi internazionali, dall'Ucraina al vertice della Nato che si terrà a luglio a Vilnius, in Lituania. Meloni e Pavel, stando a quanto si apprende, ribadiranno il pieno sostegno di Italia e Repubblica Ceca a Kiev e al presidente Volodymyr Zelensky. (segue) (Rin)