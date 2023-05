© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani e Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, partecipa alla presentazione de "La notte dei Musei 2023".Roma, Auditorium del Museo dell'Ara Pacis via di Ripetta 190 (ore 12:45)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa alla conferenza stampa di presentazione de "La Notte dei Musei 2023".Roma, Auditorium del Museo dell'Ara Pacis, via di Ripetta 190 (ore 12:45)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa all'iniziativa "Libri Salvati" - Dipartimento di Matematica dell'Università La Sapienza, Aula IV, Città Universitaria, piazzale Aldo Moro 5 (ore 15) (segue) (Rer)