Usa: Trump colpevole di molestie sessuali ai danni di E. Jean Carroll, dovrà pagare 5 milioni di dollari

- Una giuria di Manhattan ha riconosciuto Donald Trump colpevole di aver molestato sessualmente la giornalista e scrittrice E. Jean Carroll, affermando che la storica editorialista della rivista “Elle” ha diritto ad un risarcimento di cinque milioni di dollari. La giuria ha anche accolto le accuse di diffamazione avanzate in un secondo momento dalla Carroll nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti, il quale ha affermato l’anno scorso che la scrittrice “non è il mio tipo”, accusandola di avergli fatto causa per pubblicizzare le vendite del suo nuovo libro. (Was)