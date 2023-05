Imprese: Terna, Cda nomina Giuseppina Di Foggia nuovo amministratore delegato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alle valutazioni effettuate dal Consiglio di amministrazione con riferimento alle dichiarazioni fornite dai singoli Amministratori, e tenuto conto di tutti i parametri di valutazione previsti dal Codice di Corporate Governance, risultano in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, dallo Statuto di Terna S.p.A. e dal Codice di Corporate Governance, questi ultimi recepiti nel documento “Criteri di applicazione e procedura per la valutazione d'indipendenza (ai sensi dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance)”, i Consiglieri: Igor De Biasio, Angelica Krystle Donati, Enrico Tommaso Cucchiani, Gian Luca Gregori, Simona Signoracci, Marco Giorgino, Karina Audrey Litvack, Jean-Michel Aubertin e Anna Chiara Svelto. Il Consiglio di Amministrazione risulta, dunque, composto dalla maggioranza di Amministratori indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance (9 su 13). Il Consiglio ha inoltre provveduto alla ricostituzione dei Comitati interni già istituiti provvedendo alla nomina dei Componenti in coerenza con le indicazioni del Codice di Corporate Governance. (Com)