Usa: senatrice democratica Feinstein tornerà oggi al Congresso dopo mesi

- La senatrice democratica Dianne Feinstein tornerà al Congresso per la prima volta da febbraio, dopo mesi di assenza dovuti ad un episodio di herpes zoster che l’ha costretta a casa per seguire la necessaria riabilitazione. L’assenza della senatrice californiana ha rappresentato un problema per i democratici negli ultimi mesi, dal momento che il suo mancato voto in commissione Giustizia ha bloccato l’approvazione delle nomine della Casa Bianca nel settore giudiziario. Uno dei portavoce della Feinstein, Adam Russell, ha confermato al portale di informazione “The Hill” che la senatrice ha preso un volo per Washington questa mattina, e che parteciperà alle votazioni in programma per questo pomeriggio.(Was)