Lazio: stato progetti e viabilità per Ryder Cup, il punto in commissione Lazio

- Stato di avanzamento dei progetti infrastrutturali e di viabilità inerenti l’evento sportivo Ryder Cup 2023. Questo il tema affrontato oggi durante la seduta odierna della commissione Lavori pubblici del Consiglio regionale del Lazio. Il grande evento sportivo di rilevanza mondiale, che vedrà fronteggiarsi i 12 migliori giocatori di golf statunitensi contro altrettanti europei, nel prossimo mese di ottobre, sarà infatti ospitato dal Golf club Marco Simone, che si trova nella via omonima, situata nel quadrante est della capitale, lungo la via Tiburtina. I lavori viabilistici necessari sono già in avanzata fase di svolgimento e, se avranno una ricaduta positiva sugli abitanti della zona, provocano anche però, al momento, negative ripercussioni sulle condizioni di vita della cittadinanza, come è stato ricordato in vari interventi. (segue) (Rer)