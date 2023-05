Lazio: stato progetti e viabilità per Ryder Cup, il punto in commissione Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Astral spa, l’azienda regionale che li sta eseguendo, ha ricordato che l’importo totale ammonterà a 60 milioni di euro, di cui 50 di provenienza statale. Per ora, l’ammontare dei lavori già completati è di 4.200.000, ma altri sono in corso di esecuzione (tra cui il raddoppio di via Marco Simone, che terminerà entro giugno) e altri ancora nella fase autorizzativa. Il termine dei lavori è previsto per la fine del 2023, ma solo la rotatoria della Centrale del latte verrà realizzata dopo l’evento, tutti gli altri saranno completati prima. Roma capitale, da parte sua, ha ricordato come l’adeguamento di via Tiburtina sia un progetto che viene da lontano, ma ha conosciuto in passato varie vicissitudini, così questa sarà l’occasione per portarlo a compimento, sicuramente entro il 30 agosto. (segue) (Rer)