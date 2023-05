Lazio: stato progetti e viabilità per Ryder Cup, il punto in commissione Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte dell’organizzazione della Ryder Cup Golf 2023, si è parlato di un progetto complessivo che avrà termine solo nel 2027 e che va molto al di là della valenza prettamente sportiva dell’evento, che tuttavia è destinato a produrre ricadute positive rilevanti per il quadrante interessato non appena quello sarà concluso. Il 28 settembre la cerimonia inaugurale coronerà gli sforzi che sono stati assecondati da tutti i governi nazionali e regionali che si sono succeduti in questi anni, si è detto. Città metropolitana di Roma, interessata con 4 rami di viabilità ai lavori, ha annunciato il posticipo dell’apertura di un ulteriore cantiere nella zona adiacente per non sovrapporsi agli stessi. (segue) (Rer)