Lazio: stato progetti e viabilità per Ryder Cup, il punto in commissione Lazio (4)

- Apprezzamento al progetto è stato registrato da parte delle strutture regionali interessate, in particolare gli assessorati ai lavori pubblici e alla mobilità, e anche da parte delle amministrazioni comunali di Guidonia Montecelio e Fonte Nuova, che però hanno anche ricordato, specie la prima, i sacrifici che si stanno richiedendo al presente ai residenti della zona: si spera nell’accoglimento della richiesta di apertura dei caselli autostradali nei giorni dell’evento, ma soprattutto preoccupa il termine di dicembre 2023 per quelle opere che sono ancora in fase di realizzazione appena o non ancora iniziata. Preoccupazioni sulla tempistica raccolte anche da alcuni consiglieri, mentre altri si sono soffermati sul fatto che nella seduta odierna non sia stato affrontato il tema del potenziamento del trasporto pubblico nella zona, gli oneri relativi al quale (un milione di euro circa) è stato auspicato vengano messi a bilancio regionale rapidamente. Quest’ultimo tema potrà essere oggetto di una ulteriore seduta della commissione, è stato detto in chiusura dei lavori da parte della presidenza della commissione. (Rer)