Milano: Sala, concerto Requiem di Verdi avverrà sotto le mie finestre

- Le letture dei Promessi Sposi "sono alla base di quello che verrà, il concerto del Requiem di Verdi. Un evento che mi sta molto a cuore perché avverrà sotto le mie finestre". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in seguito al saluto di apertura, ha dato il via al Maggio Manzoniano in Duomo dove dal 9 al 31 maggio è prevista la lettura dell'opera più conosciuta di Alessandro Manzoni, i “Promessi Sposi”, per ricordare il grande scrittore milanese nella ricorrenza del 150° anniversario dalla scomparsa. Le finestre dell'ufficio del sindaco a palazzo Marino danno su piazza San Fedele "perché quello in origine era l’ingresso principale" ha ricordato il sindaco, concludendo che "affacciandomi proprio dalle mie finestre vedo il nostro amato don Lisander sarà bello per me vedere questa recita che avverrà in piazza". (Rem)