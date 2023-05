Agroalimentare: Masaf, firmato protocollo di intesa con Mps per crescita settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e la Banca Monte dei Paschi di Siena hanno firmato un protocollo d'intesa per mettere a disposizione delle imprese agricole e agroalimentari italiane un plafond di 1 miliardo di euro per sostenere gli investimenti e favorire la crescita del settore. L'annuncio – riferisce una nota – è stato dato oggi in occasione dell'incontro che si è tenuto a Siena, nella sede storica della Banca, tra il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, l'Amministratore delegato di Banca Mps, Luigi Lovaglio, e il presidente di Banca Mps, Nicola Maione. "I prossimi anni saranno determinanti per lo sviluppo del comparto agricolo italiano. Il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste promuove la collaborazione con il settore bancario, una politica volta a favorire lo sviluppo della filiera attraverso semplificazioni amministrative e percorsi dedicati per facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese del settore. Mps è una delle banche più attive nel settore agricolo e, con la firma di questo protocollo, rinnova il proprio impegno in questo campo istituendo, fino al 31 dicembre 2026, un plafond finanziario ad hoc da un miliardo di euro. Un fondo per sostenere e accompagnare le imprese nella partecipazione ai bandi emanati dal Masaf per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Piano nazionale complementare (Pnc)", ha affermato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "Il supporto al settore primario è uno degli ambiti strategici della nostra attività, una vocazione che è stata rafforzata anche nel Piano Industriale”, ha commentato l'Amministratore delegato di Banca Mps, Luigi Lovaglio, che ha aggiunto: “Per Banca Mps l'agricoltura e la cultura alimentare sono elementi identitari del Paese da sostenere e valorizzare, anche a livello internazionale. Il protocollo d'intesa che abbiamo sottoscritto oggi con il Masaf rappresenta un ulteriore importante passo nel sostegno alle imprese agroalimentari e alle filiere produttive, punto di forza e di eccellenza del made in Italy e dei nostri straordinari territori". (segue) (Com)