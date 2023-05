Agroalimentare: Masaf, firmato protocollo di intesa con Mps per crescita settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'Italia è un Paese che ha nel proprio Dna produzioni agroalimentari e vitivinicole di altissima qualità, con una lunga storia scritta nel corso dei secoli. Parallela, se vogliamo, alla lunga storia della nostra Banca che da oltre 550 anni ha una vocazione al sostegno del mondo agricolo”, ha dichiarato il presidente di Banca Mps, Nicola Maione, che ha concluso: “L'agricoltura è un asset fondamentale per l'Italia, un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo e rappresenta uno straordinario volano per la crescita del Paese. L'accordo firmato oggi con il Masaf è un'ulteriore testimonianza del nostro impegno a favore di questo settore". Al centro del protocollo un percorso di collaborazione per accompagnare la crescita delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare italiano attraverso l'istituzione di uno specifico plafond creditizio con scadenza al 31 dicembre 2026. Il plafond, dedicato alle aziende che presentano domanda di incentivo a valere sulle misure Pnrr e Pnc, è finalizzato principalmente al finanziamento di investimenti destinati alla valorizzazione e allo sviluppo delle filiere produttive italiane e dei distretti del cibo e ad investimenti destinati a favorire il ricambio generazionale in agricoltura, le reti d'impresa, la digitalizzazione e l'e-commerce. Punta, inoltre, a sostenere gli investimenti per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica e la valorizzazione dei prodotti, oltre a quelli diretti al risparmio energetico, all'economia circolare e al benessere animale. Banca Mps, nell'ambito della propria attività di supporto creditizio e finanziario alle imprese del comparto agricolo, si impegna a garantire una consulenza specialistica dedicata per facilitare l'accesso al credito, con l'obiettivo di individuare soluzioni mirate per creare network, sviluppare sinergie, individuare opportunità, stimolare il confronto ed elevare le competenze specialistiche, proponendo servizi finanziari su misura e un supporto strategico costante per orientare le aziende lungo percorsi di crescita legati alla sostenibilità produttiva ed economico-finanziaria e alla qualità. Particolare attenzione è rivolta alle aziende operanti nel settore della "Dop Economy", attraverso una strategia di lungo periodo a sostegno delle filiere produttive e dei Consorzi di Tutela orientati alla valorizzazione di prodotti Dop o Igp e alle certificazioni biologiche o ambientali. L'accordo è in linea con gli obiettivi strategici di Banca Mps per il settore agroalimentare e conferma la sua storica attenzione alle esigenze del comparto, volano fondamentale dell'economia del Paese. (Com)