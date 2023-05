Egitto-Sud Sudan: ministro Esteri Shoukry incontra presidente Kiir, focus su crisi Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha incontrato il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, nell'ambito del suo viaggio nel Paese. Shoukry ha consegnato un messaggio del presidente Abdel Fattah al Sisi in merito agli sviluppi della situazione in Sudan e all'importante ruolo dei Paesi vicini nell'aiutare a risolvere l'attuale crisi e consentire alle parti di raggiungere un cessate il fuoco globale, come ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Ahmed Abu Zeid in un comunicato stampa. Il ministro Shoukry ha passato in rassegna gli sforzi e i contatti che l'Egitto ha intrapreso dall'inizio della crisi, sia a livello politico, lavorando con le parti in conflitto e le forze influenti a livello regionale che internazionale per stabilire un cessate il fuoco e fornire un'opportunità per affrontare le divergenze attraverso il dialogo, oltre che a livello umanitario. (segue) (Cae)