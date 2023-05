Roma: Di Stefano (Udc-Fi), sì alla pubblica utilità sullo stadio a Pietralata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sin dalla prima Commissione Urbanistica sul progetto del nuovo stadio della As Roma Calcio, avevo stigmatizzato alcune evidenti criticità. Lo dichiara in un comunicato Marco Di Stefano, capogruppo Udc-Forza Italia in Assemblea Capitolina. "Roma non è Parigi né tantomeno Londra, il nostro trasporto pubblico – basta leggere ogni mattina le notizie sui quotidiani per rendersene conto – è completamente deficitario, e risulta assolutamente insufficiente per garantire trasferimenti veloci e dignitosi. Tutti ci auspichiamo nei prossimi anni un miglioramento della situazione" prosegue il consigliere, "un rinnovamento profondo del servizio di trasporto che divenendo più efficiente possa consentire ai nostri concittadini di modificare la propria cultura e le proprie abitudini, convertendosi all'utilizzo di mezzi pubblici anziché privati e ad una mobilità sostenibile. In attesa di questa inversione di tendenza però - io non sono per niente convinto che ciò possa accadere nel giro di poco tempo - temo che tanti tifosi continueranno a recarsi allo stadio con mezzi propri". (segue) (Com)