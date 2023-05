Roma: Di Stefano (Udc-Fi), sì alla pubblica utilità sullo stadio a Pietralata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo motivo, lavorando sulla proposta di delibera in discussione, ho chiesto e ottenuto di aumentare il numero dei parcheggi nell'area circostante il nuovo stadio, perché al momento delle partite che vi si svolgeranno non si debba assistere alla solita scena - che si ripete ogni volta che a Roma si svolgono grandi eventi - di automobili e moto parcheggiate sui marciapiedi o addirittura davanti alle abitazioni. Oltre a questa mia proposta, è stata accolta anche quella per me determinante di dotare l'ingresso dell'Ospedale Pertini di una corsia preferenziale a carico dei proponenti, quindi finanziata dalla As Roma Calcio, che possa garantire un flusso di veicoli più agevole verso la struttura sanitaria, che non deve in alcun modo essere penalizzata dalla costruzione dello stadio. Sono per cultura contro la politica dei no, sono invece favorevole alla politica dei sì a patto che. Essendo state accolte le mie osservazioni, ho dato il mio voto favorevole sulla pubblica utilità del nuovo stadio" conclude Di Stefano, che aggiunge: "Nel ringraziare per lo sforzo profuso tutti gli uffici di Roma Capitale, il mio accorato appello ora va all'assessore Veloccia, affinché metta in campo lo stesso sforzo su altre problematiche urbanistiche ferme da anni e in attesa di una soluzione, cominciando dalla modifica delle norme tecniche del Piano regolatore, norme che una volta cambiate potranno davvero far decollare l'economia di questa città". (Com)