Roma: ok in Aula all'interesse pubblico sullo stadio a Pietralata (3)

- Si sono astenuti Fd'I e Lega. "Il nostro rimane un giudizio sospeso, molti nostri emendamenti, soprattutto a garanzia dell'interesse pubblico, sono stati bocciati quindi restiamo in attesa di vedere il progetto definitivo e per questo consegniamo un voto di astensione", ha detto il capogruppo di Fd'I, Giovanni Quarzo. "È una giornata importante per la città di Roma, un punto a favore dell'amminsitrazione per come ha gestito il percorso in termini di trasparenza, cosa che non abbiamo visto per il termovalorizzatore. La maggioranza ha approvato alcuni nostri emendamenti ma la Lega si astiene perché c'è un percorso di grande responsabilità da portare avanti e rispetto al quale aspettiamo risposte", ha proseguito il capogruppo della Lega, Fabrizio Santori. Favorevoli, tra i banchi dell'opposizione, Udc FI, Italia viva e Azione. "Avevo espresso perplessità su questa operazione urbanistica, dai pochi parcheggi e alla necessità di una preferenziale per l'ospedale Pertini per il passaggio delle ambulanze. Nel prendere atto che queste mie osservazioni sono state recepite, insieme ad altri emendamenti accolti, esprimo voto favorevole, voterò sì e con doppio piacere essendo tifoso di questa squadra", ha detto il consigliere di Udc FI, Marco Di Stefano. "Il progetto è per noi un'opportunità irrinunciabile, un'occasione di riqualificazione del territorio come scritto nel programma elettorale con cui ci siamo presentati ai cittadini, ringraziamo l'assessore e gli uffici per il lavoro costruttivo che ha permesso l'approvazione di alcuni nostri emendamenti", ha chiarito il capogruppo di Italia viva, Valerio Casini. "Votiamo favorevolmente nella consapevolezza che quella zona lì ha perso in passato un'occasione di sviluppo e quest'opera consente di recuperare quella vocazione", ha affermato il consigliere di Azione, Francesco Carpano. (segue) (Rer)