Roma: CG, approvato in Assemblea capitolina il pubblico interesse su stadio a Pietralata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ulteriore tematica di rilievo - proseguono Trabucco e Amodeo - è l'impatto acustico che lo stadio potrà avere sull'ospedale Sandro Pertini e sulle abitazioni circostanti e a tal motivo dovrà essere garantito l'impiego delle tecnologie più avanzate. Siamo davvero soddisfatti del risultato ottenuto finora: come promesso, infatti, stiamo procedendo a ritmi serrati e nelle tempistiche previste per far sì che la Città abbia davvero un impianto sportivo all'avanguardia ma che al contempo possa apportarle solo vantaggi, soprattutto per il quadrante interessato con effetti di rigenerazione e ricucitura del territorio. L'Amministrazione Gualtieri sta lavorando per cambiare davvero Roma, senza troppe chiacchiere e trionfalismi ma procedendo con i fatti: oggi abbiamo compiuto un altro passo avanti per la realizzazione di un impianto che rappresenterà un tassello fondamentale per la rinascita della Capitale, a livello di indotto, di posti di lavoro, di infrastrutture e di viabilità sostenibile", concludono Trabucco e Amodeo. (Com)