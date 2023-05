Roma: Trabucco-Amodeo (CG), approvato il pubblico interesse stadio in Assemblea capitolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta odierna dell'Assemblea Capitolina abbiamo approvato il pubblico interesse sulla realizzazione dello stadio dell'As Roma in zona Pietralata. Lo dichiarano il capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco e il presidente della Commissione Urbanistica Tommaso Amodeo. "Durante l'Assemblea abbiamo analizzato i vari emendamenti presentati, tutti volti al miglioramento del progetto provvisorio della società giallorossa e, con piacere, abbiamo potuto notare una convergenza di volontà da parte non solo della maggioranza ma anche dell'opposizione presente sugli scranni dell'Aula Giulio Cesare. Sul tema mobilità è stato specificato che il 50 per cento degli spostamenti dovrà avvenire tramite il trasporto pubblico, anche attraverso la riqualificazione della stazione della metropolitana Quintiliani e con la realizzazione di ciclopedonali nell'area circostante l'impianto. Altro aspetto sul quale si è intervenuti è il numero di parcheggi per chi si sposta con i mezzi privati, adeguandolo alla normativa Coni che prevede di rimodulare la quantità rispetto alla capienza massima dello Stadio (62 mila posti) e alle altre normative di riferimento per le funzioni complementari". (segue) (Com)