© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Loro hanno tradito quelle lavoratrici che hanno lasciato esodate, noi continueremo a batterci per riestendere i requisiti, come abbiamo chiesto dal principio". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, al Tg3, in merito a Opzione donna. (Rin)