Roma: ok in Aula all'interesse pubblico sullo stadio a Pietralata (4)

- Tra le forze di maggioranza intervenute in dichiarazione di voto la capogruppo del Partito democratico, Valeria Baglio, ha sottolineato: "C'è stato un lavoro di squadra che ha tenuto conto di più aspetti e per questo ringrazio maggioranza e opposizione che hanno collaborato. Lo stadio non è una bandiera di una parte politica, non è il progetto di una parte ma di tutta la città: è un traguardo e un'opera di qualità che porterà vantaggi a tutta la città". "Siamo stati fin da subito sostenitori del progetto e voteremo convintamente in modo favorevole", ha detto il capogruppo della Lista civica Gualtieri, Giorgio Trabucco. "Il progetto del nuovo stadio si inserisce in un’area già edificabile, non prevede complessivamente alcun aumento di cubature e quindi non andrà a incidere neanche in minima parte sul consumo di territorio", ha precisato il consigliere di Europa verde, Ferdinando Bonessio. "Con gli emendamenti approvati quest'opera è di effettivo interesse pubblico, finalmente dimostriamo che è possibile fare l'opera nel rispetto delle norme urbanistiche e tutto questo senza fare un milione e mezzo di metri cubi di cemento, facciamo un'opera più piccola e pubblica perché l'As Roma pagherà un canone", ha spiegato il capogruppo di Sinistra civica ecologista, Alessandro Luparelli. (Rer)