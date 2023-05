Roma: Pd, su stadio passo decisivo per realizzare impianto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo approvato oggi in Aula Giulio Cesare la delibera sul pubblico interesse per il nuovo stadio della Roma a Pietralata, "un passo decisivo verso la realizzazione di questa grande e ambiziosa opera, importante non solo per sportivi e tifosi ma anche per tutta la città. Dichiarato l'interesse pubblico si partirà ora col progetto definitivo, la Conferenza dei servizi decisoria, che coinvolgerà anche la Regione e altri enti, per avviare poi la realizzazione dell'opera strategica che consentirà anche di rigenerare il quadrante est della Capitale nel IV Municipio, con nuovi spazi e servizi ad oggi inesistenti". Lo dichiarano i consiglieri del Partito democratico in Campidoglio. "Questo è un risultato significativo, frutto di un lavoro e di un dibattito proficuo tra le aspettative dell'As Roma e le esigenze dei residenti, comitati e associazioni, un dibattito pubblico con la città e con il territorio che continueremo a portare avanti in modo serio e responsabile - continua la nota del Pd Roma -. Ringraziamo il sindaco, l'assessore Veloccia, la Giunta, la presidente dell'Aula Svetlana Celli, i consiglieri di maggioranza e opposizione e tutte le commissioni capitoline, urbanistica, ambiente, mobilità, sport, patrimonio e lavori pubblici per aver espresso parere favorevole alla realizzazione di questa enorme opera dal valore economico di 530 milioni di euro. Un'infrastruttura tanto complessa quanto attesa, che è parte importante del programma di questa Amministrazione e che farà da vero e proprio volano per l'economia della città", conclude la nota. (Com)