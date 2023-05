Riforme: Schlein, si può ragionare di sfiducia costruttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per rafforzare, poi, la stabilità ed evitare crisi al buio, si può ragionare della sfiducia costruttiva, ad esempio, così come bisognerebbe rafforzare gli istituti referendari, le leggi di iniziativa popolare. Porteremo, quindi, le nostre proposte e anzitutto quello che ha da dirci il governo". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, al Tg3, in merito al confronto con il governo sulle riforme istituzionali. (Rin)