Osce: Zoffili eletto presidente della delegazione parlamentare italiana

- La delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) ha proceduto oggi alla propria costituzione attraverso l'elezione del Presidente. È stato eletto il deputato Eugenio Zoffili. Nel corso della riunione è stato espresso l'auspicio che la delegazione possa lavorare in modo unitario per appresentare al meglio il ruolo dell'Italia nel contesto internazionale, che appare quanto mai delicato al momento attuale. Il prossimo impegno della delegazione italiana sarà la partecipazione alla sessione annuale, che si svolgerà a Vancouver dal 30 giugno al 4 luglio 2023. (Rin)