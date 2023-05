Roma: Celli, interesse pubblico su stadio, guardiamo al futuro affiancando opere strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma guarda al futuro, "affiancando e sostenendo la realizzazione di opere strategiche per lo sviluppo della città". Così in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. "Il via libera all'interesse pubblico da parte dell'Assemblea capitolina - spiega - è un decisivo e importante passo in avanti nel percorso avviato per il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Con la responsabilità e la consapevolezza che Roma deve essere attrattiva per gli investimenti privati finalizzati al rilancio e alla rigenerazione urbana. La delibera sullo stadio è arrivata in Aula dopo un proficuo e costruttivo confronto nelle Commissioni competenti, con attenzione alle esigenze dei cittadini del quadrante interessato dall'opera. È stato fatto un buon lavoro, oggi inseriamo un tassello determinante per arrivare finalmente al nuovo stadio della Roma. Si ritornerà in Aula per il progetto definitivo e noi vigileremo per verificare che tutte le prescrizioni, frutto del lavoro della maggioranza con il contributo delle opposizioni, siano rispettate", conclude Celli.(Com)