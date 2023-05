Roma: Ciani (Demos), soddisfazione per delibera su stadio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia soddisfazione per l'approvazione odierna della delibera con cui l'Aula Giulio Cesare ha approvato la delibera per il pubblico interesse sull'area che vedrà lo sviluppo del progetto per la realizzazione dello Stadio della Roma nella zona di Pietralata. Una soddisfazione da romano, da consigliere capitolino e anche da deputato eletto in questa città (oltre che da romanista)". Lo afferma il capogruppo capitolino di Demos e deputato Paolo Ciani. "Come capogruppo di maggioranza ritengo che questa delibera sia un grande successo di questa Amministrazione perché risponde ad una visione di ottimizzazione delle risorse, di promozione delle attività, di creazione di posti di lavoro e di introito economico, lavorativo, ma anche di impatto urbanistico e sociale, con la riqualificazione e il rilancio di una intera zona della città dimenticata dal tempo dello Sdo - aggiunge Ciani -. Sappiamo che ci sono delle questioni da risolvere, ed è per questo che con responsabilità abbiamo approfondito con le varie commissioni i differenti aspetti. Inoltre come Demos abbiamo presentato un ordine del giorno perché siano individuate tutte le azioni necessarie per contenere l'impatto acustico e l'accessibilità per il vicino Ospedale Sandro Pertini, ma anche a collegare le attività relative alla riqualificazione della zona interessata con la realizzazione della struttura per fragili che sorgerà in quella zona in occasione del Giubileo del 2025. Abbiamo un'opportunità ulteriore per dimostrare la capacità di accoglienza di Roma, con un'inclusione non solo sportiva ed economica, ma anche sociale, umana e solidale", conclude Ciani.(Com)