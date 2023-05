Pensioni: Bonetti-D’Alessio (Azione-Iv), governo contro lavoratrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Oggi alla Camera "la maggioranza ha approvato una mozione che non intercetta le richieste delle migliaia di donne deluse dalla mancata riproposizione di Opzione donna e che non fornisce le necessarie risposte alle tante di loro che hanno diritto di entrare e rimanere nel mercato del lavoro. Il governo ha dato parere contrario alla nostra mozione con la quale, invece, individuavamo un percorso più ampio di quello proposto dal governo, capace di prendersi carico delle lavoratrici in tutti gli aspetti della loro vita professionale". Lo affermano, in una nota, Elena Bonetti e Antonio D’Alessio, deputati di Azione-Italia viva e presentatori della mozione del partito. "Per evitare discriminazioni a livello pensionistico - proseguono -, è necessario adoperarsi fin dalla fase dell’ingresso nel mondo del lavoro, sia in quella dell’avanzamento professionale, fino ad una concreta implementazione dell’aiuto pensionistico nel momento della conclusione della propria carriera. Lascia sgomenti come questa maggioranza stia depotenziando colpevolmente ciò che con il governo Draghi, abbiamo realizzato, il Family act e la Strategia nazionale per la parità di genere. Noi continueremo a lavorare perché la miopia di questa maggioranza non venga pagata dalle lavoratrici e dalle donne che meritano invece ascolto, visione e una soluzione organica e strutturale capace di garantire un futuro stabile e concreto".(Com)