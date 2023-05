Roma: Baglio (Pd), con ok a interesse pubblico prima pietra nuovo stadio a Pietralata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Oggi poniamo la prima pietra per la realizzazione del nuovo Stadio della Roma. Con la delibera che approva l'interesse pubblico facciamo un salto in avanti per dare alla città un impianto sportivo all'altezza delle Capitali europee. Lo dichiara la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio. "Questa opera porterà investimenti, occupazione e riqualificazione per il quadrante di Pietralata e per tutto il Municipio IV. Abbiamo presentato e approvato emendamenti migliorativi per nuove infrastrutture di mobilità seguendo le osservazioni di cittadini e comitati e favorire i collegamenti. Questo traguardo è frutto di un grandioso lavoro di squadra. Voglio ringraziare prima di tutto il Sindaco Roberto Gualtieri, perché non si arriva a un risultato così importante senza il lungo lavoro preparatorio, una road map precisa di impegni, approfondimenti e confronti, e con lui l'assessore Veloccia, insieme alla Giunta, per il grande impegno di coordinamento degli atti tecnici e urbanistici. Ringrazio la maggioranza, e in particolare il gruppo del Partito democratico, per l'intenso lavoro nelle commissioni competenti, e le opposizioni che con il loro contributo concorrono a questo obiettivo. Grazie all'As Roma per aver assicurato un rapporto equilibrato e costruttivo. Votiamo l'interesse pubblico di un progetto che non è di una parte, non è una bandiera solo di alcuni, ma un'opera per il futuro di tutta la città", conclude. (Com)