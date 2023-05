Roma: Bonessio (Ev), delibera su stadio è buon punto di partenza per migliorare progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione della delibera sul pubblico interesse del nuovo stadio della Roma da parte dell'Assemblea capitolina "rappresenta una occasione di completamento e rigenerazione urbana del quadrante di Pietralata. Frutto di un percorso di ascolto e confronto a partire dalla comunità dei residenti. Il documento è un buon punto di partenza per garantire in futuro la vivibilità del quartiere per 365 giorni l'anno e la sostenibilità di un impianto che deve essere moderno, multifunzionale, volano di sviluppo economico e sociale". Così in una nota il consigliere capitolino di Europa Verde Ecologista e presidente della Commissione Sport, Ferdinando Bonessio. "Esprimo soddisfazione per l'accoglimento dei contributi da me presentati a partire dalla misura che consente scontistiche e agevolazioni sul biglietto di accesso e/o abbonamento per chi utilizza i mezzi pubblici per raggiungere lo stadio al fine di evitare il congestionamento del traffico e promuovere il cambiamento culturale nell'ottica della sostenibilità ambientale. Lavoreremo per incrementare la soglia del 50 per cento dell'utenza in arrivo allo stadio con il Tpl o in modo ciclopedonale attraverso il potenziamento del trasporto pubblico", aggiunge Bonessio. "Dopo il voto di oggi in aula Giulio Cesare si aprirà la conferenza dei servizi decisoria che verrà convocata dalla Regione Lazio e dove il Comune sarà presente con un suo delegato tornando ad esprimere un parere sulla base di ulteriori approfondimenti e studi specifici", conclude. (Com)