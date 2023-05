Imprese: Leonardo, Cda nomina Cingolani Ad, Mariani condirettore generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio ha inoltre verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance in capo a tutti i summenzionati amministratori non esecutivi e, pertanto, ad eccezione dell’amministratore Marcello Sala in virtù del suo rapporto di lavoro con il ministero dell’Economia e delle Finanze. Nella propria valutazione il Consiglio ha adottato gli stessi parametri e criteri applicativi contemplati dal Codice di Corporate Governance e recepiti nel Regolamento consiliare, unitamente ai “Criteri per la valutazione di significatività delle relazioni commerciali, finanziarie, professionali e delle remunerazioni aggiuntive” (approvati in data 27 gennaio 2022 e disponibili nella sezione Corporate Governance del sito web della Società). Il Collegio sindacale ha positivamente verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio. La società risulta pertanto ampiamente in linea con l’indicazione del citato Codice, riferita alle società con maggiore capitalizzazione e recepita nel Regolamento del Consiglio, che prevede che l’organo consiliare sia costituito per almeno la metà da amministratori indipendenti. Il Consiglio procederà, in occasione di una prossima riunione, a ricostituire al proprio interno i Comitati endoconsiliari. Il Consiglio ha infine proceduto alla nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, confermando in tale carica Alessandra Genco, Chief Financial Officer della società, fino alla scadenza dell’attuale Consiglio. (Com)